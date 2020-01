Festival Urban Matterz in Helmond baalt van lagere subsidie

video Grote brand bij autobe­drijf in Helmond

7:43 HELMOND - Bij het bedrijf Goral Car aan de Rooseindsestraat in Helmond is dinsdagochtend brand uitgebroken. De vlammen sloegen uit het dak. Van de loods is niks meer over. De brandweer meldde even na 07.15 uur dat de brand helemaal is geblust.