Fietsenstallingen bij NS-station Deurne worden uitgebreid

DEURNE - De fietsenstallingen aan weerskanten van het NS-station in Deurne worden uitgebreid. In drie fasen worden 248 nieuwe plekken gerealiseerd waar reizigers hun fiets kunnen parkeren. Verder komen er extra fietskluizen en bredere stallingsplaatsen bij. Wethouder Helm Verhees en Dimitri Kruik, directeur regio Zuid van ProRail, openden afgelopen vrijdagmorgen de eerste fase van de uitbreiding.

Het NS-station in Deurne vormt een belangrijke verbinding voor de bereikbaarheid van Deurne en de omgeving. Niet alleen voor inwoners van de gemeente maar ook voor reizigers vanuit de regio. Verhees: ,,Deurne wil een steentje bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het openbaar vervoer en een ‘vervoershub’ vormen tussen Eindhoven en Venlo. We streven ernaar in de toekomst meer treinen te laten stoppen in Deurne. Daarom is het belangrijk de fietsenstallingen goed aan te pakken. Dat niet alleen; op de lange termijn zullen ook maatregelen nodig zijn om meer parkeermogelijkheden, zoals lang-parkeren, voor auto’s te realiseren. De gemeente heeft voor deze ontwikkelingen ruim twee ton subsidie kunnen binnenhalen.”

De wethouder hoopt dat met de uitbreiding van fietsparkeermogelijkheden tevens een einde komt aan het parkeren van fietsen buiten de stallingen. ,,Dat geeft een rommelig straatbeeld. Meer ruimte voor het netjes stallen van fietsen zal een positief effect hebben op de uitstraling van het station en de omgeving.”

Duurzaam reizen

ProRail hecht volgens regiodirecteur Dimitri Kruik veel belang aan goede fietsenstallingen bij treinstations. ,,We willen iedereen in staat stellen op een duurzame manier te reizen. In Deurne wordt het huidige aantal van 1.364 fietsplekken uitgebreid naar ruim 1.600 stallingen met overkapping. Zo willen we bevorderen dat zoveel mogelijk mensen met de fiets naar het station komen.”

De fietsenstallingen bij het NS-station in Deurne worden de komende weken op drie locaties uitgebreid. Voor een deel gebeurt dat met het plaatsen van nieuwe fietsrekken met een overkapping. Daarnaast worden overkappingen van bestaande fietsplekken verhoogd, zodat fietsen op twee niveaus - boven elkaar - geparkeerd kunnen worden.

Verder komen er zestien fietskluizen bij en acht bredere stallingsplaatsen voor rijwielen met bijvoorbeeld een kinderzitje, een grote fietsmand of extra brede banden. In het ontwerp is rekening gehouden met de zichtlijnen naar het kunstwerk Deurtje van Deurne. De opleveringsdatum is gepland rond eind maart.