Fietser bedreigt groepje scholieren met mes in Helmond

Helmond gaat eikenpro­ces­sie­rups beter bestrijden

16 april HELMOND - Als het goed is, gaan Helmonders dit jaar minder last hebben van eikenprocessierupsen. In plaats van éénmaal wordt nu twee keer preventief met bestrijdingsmiddel gespoten op plekken waar eitjes van de eikenprocessievlinder zijn gesignaleerd.