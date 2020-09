Fietser gewond door aanrijding in Helmond.

Hardleerse drugsdea­ler voor de derde (!) keer aangehou­den in centrum van Helmond

1 september HELMOND - Een 20-jarige man uit Sint-Oedenrode is dinsdagmiddag in het centrum van Helmond aangehouden voor het dealen van harddrugs. Hij is geen onbekende van de politie, want hij werd al twee keer eerder aangehouden voor hetzelfde vergrijp.