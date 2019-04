Fietser gewond na aanrijding met scooter in Helmond, traumahelikopter opgeroepen

Sri Lanka voor gezin uit Helmond even niet de plek voor vakantie

29 april EINDHOVEN/COLOMBO - Patrouilles van militairen die huizen doorzoeken en schoten van automatische wapens in de verte. Een bezoekje aan het bergdorpje Ella was voor Roland Versteegden uit Helmond de bevestiging dat Sri Lanka nu even niet de plek is om vakantie te vieren. Maandagavond vloog hij met zijn gezin terug naar Nederland. Net als honderden andere Nederlanders die op advies van Buitenlandse Zaken het land verlaten.