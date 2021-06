Fietser raakt gewond bij aanrijding met auto tijdens oversteken in Helmond

Op XL-locatie in Helmond is Moderna de regel, tenzij...

10 juni HELMOND - De XL-priklocatie aan de Haverdijk in Helmond is een van de tien plekken in Nederland waar met Moderna wordt ingeënt. Wie daar de komende weken een afspraak heeft gestaan, krijgt in principe dit vaccin. Toch komen sommige mensen terug met BioNTech/Pfizer in de arm. Hoe zit het nou?