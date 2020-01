Fietser zwaargewond achtergelaten na aanrijding in Helmond

Voor de jeugdburge­mees­ter van Helmond geldt: alles in de agenda, meteen

3 januari HELMOND - Daan Mikkers hoeft maandag niet naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Helmond. Althans, niet in zijn rol als jeugdburgemeester. Voor de zekerheid raadpleegt hij even zijn elektronische agenda. Hij had het bij het rechte eind. „Ik wist het eigenlijk wel zeker”, zegt de achttienjarige Helmonder. „Ik kan trouwens ook niet, want ik moet werken, zie ik.”