Fietsexamen voor 1050 basisscholieren in Helmond

Brutale dief steelt dienst­fiets politie in Helmond, agenten staan ernaast maar hebben niks door

13 mei HELMOND - Twee agenten keken zondagnacht vreemd op toen ze zagen dat een van hun dienstfietsen gestolen werd. Een moment daarvoor stoorde de 21-jarige dief uit Helmond de agenten in hun gesprek met een groepje jongeren in de Veestraat in Helmond rond 04.25 uur. Even later was de fiets weg.