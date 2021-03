Fietspad wordt breder gemaakt om schoolgaande jeugd op weg naar de nieuwe Knip ruimte te geven

Wie bediende in 1964 de machine in de linnenfa­briek van Van Moorsel in Eindhoven?

27 februari EINDHOVEN - Het is 1964 als er per vrachtwagen een nieuwe machine voor de linnenfabriek van Van Moorsel aan de Beemdstraat in Eindhoven wordt afgeleverd. Wie heeft er nog bij Van Moorsel gewerkt of weet welke machine hier afgeleverd werd? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.