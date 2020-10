FIFA dwarsboomde werk Helmondse neuropsycholoog

HELMOND - De Helmondse neuropsycholoog Erik Matser is door onthullingen van NRC overtuigd dat wereldvoetbalbond FIFA zijn baanbrekende onderzoek naar hersenschade bij voetballers heeft gedwarsboomd. Rancuneus is hij echter niet. Het momentum wil hij juist benutten.

Vermoedens over de rol van de machtige voetbalbond had Matser tot dusver wel maar durfde hij nooit eerder hardop uit te spreken. ,,Uiteraard gingen er alarmbellen rinkelen maar ik ben dokter, geen detective’’, reageerde de Helmonder zaterdag op het verhaal in NRC.

De krant onthulde dat de grote sportbonden zoals de FIFA, de National Football League (American Football) en de Amerikaanse ijshockeybond NFL zelf een rol zijn gaan spelen in het onderzoek naar hersenschade. Ze negeerden kritische publicaties en beïnvloedden wetenschappelijk onderzoek. Matser is één van de wetenschappers die vertelde dat zijn werk moeilijk en eigenlijk onmogelijk werd gemaakt.

Matser leverde in 2000 de eerste wetenschappelijke aanwijzing dat koppen hersenschade kan veroorzaken. De medische baas van FIFA Jiri Dvorak benaderde hem toen hij aan de Erasmus Universiteit vervolgonderzoek wilde gaan doen. Dvorak leidde een groep wetenschappers die voor sportbonden werkt en wilde zijn onderzoeksvoorstel zien.

Nog steeds kan Matser zich wel voor het hoofd slaan dat hij het voorstel, de methode en voorlopige resultaten meegaf aan de FIFA-arts. Drie maanden later kreeg hij een telefoontje van Dvorak die hem liet weten dat ze het onderzoek zelf hadden afgerond, zonder hele alarmerende conclusies. Matser concludeert dat hij is misbruikt en afgedankt. ,,Ik was geen partij voor de FIFA.’’

Matser kreeg geen uitnodigingen meer voor conferenties, geen toegang tot medische commissies en ook de financiering van zijn onderzoek droogde op. Hij raakte zijn baan kwijt bij de universiteit en er kwam een eind aan zijn onderzoek. Met hemzelf kwam het gelukkig goed. Hij kreeg een vooraanstaande functie bij de Engelse topclub Chelsea en heeft tegenwoordig zijn eigen kliniek in Helmond.

,,Het verbijsterend en extreem ernstig’’, blikte de onderzoeker zaterdag terug. Jonge voetballers zijn volgens hem jarenlang onnodig blootgesteld aan gevaren. En FIFA speelt met vuur, oordeelt hij. De voetbalbond kan rekenen op miljardenclaims van voetballers die met hersenletsel kampen, voorspelt hij.

Matser baalt dat de wetenschap twintig jaar heeft stilgestaan maar is toch niet rancuneus. De Helmonder gaat alle wetenschappers benaderen die een vergelijkbare ervaring hebben en wil alsnog zijn oude wens laten uitkomen: de oprichting van de onafhankelijk instituut voor sportneurologie. ,,Dat instituut gaat er komen zonder geld en invloed van de sportbonden. We moeten vooruit’’, zegt hij stellig.

Ook de wereldvoetbalbond zullen ze benaderen, kondigt hij aan. ,,We hebben de FIFA niet nodig. We hoeven ook geen vrienden te zijn. Ik wil de historische context bespreken en willen horen dat ze zich conformeren aan de onafhankelijke internationale richtlijn. Mijn algemeen advies is: verbied het koppen bij de jeugd, doe onderzoek naar de neurologische gevolgen bij volwassenen.’’