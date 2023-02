Figureren in een speelfilm over gabbers? Dat kan binnenkort in Helmond; Kale kop niet per se nodig

HELMOND - Wie ervan droomt om als gabber te figureren in een speelfilm, moet de datum 10 maart rood omcirkelen in de agenda. Op die dag vinden er opnames plaats in de City Sporthal in Helmond. Een kale kop is niet per se nodig.