Fikse woningbrand in Helmond zorgt voor onrust in wijk Rijpelberg

Video Juf Daisy Mertens van De Vuurvogel in Helmond heeft nu al zo veel gehoord in Dubai

22 maart DUBAI - Als ze nu naar huis zou moeten, is het al goed. Gaat ze al terug met een rugzak aan verhalen. Dat zei Daisy Mertens vrijdag tijdens het ochtendprogramma. Maar haar verblijf in Dubai duurt nog een paar dagen. Daar komen nog heel wat ervaringen bij. Met als apotheose de bekendmaking van de beste leraar van de wereld. Dat gebeurt zondag om 19.00 uur plaatselijke tijd (in Nederland 16.00 uur). De juf (31) van basisschool De Vuurvogel in Helmond zit bij de laatste tien.