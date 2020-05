Filialen Bibliotheek Helmond-Peel maandag weer open

Koert van Mensvoort over invulling Evoluon: ‘Dat wonderlij­ke gevoel moet weer terug’

10:19 Hij kent het Evoluon-gevoel maar al te goed: ,,De verwondering over wat er in de toekomst allemaal kan, dat was fantastisch.” En precies dat gevoel wil hij weer terughalen. Maar dan anno 2021 en verder.