Film over judoleraar Eddie van de Pol uit Helmond: Grensgeval apart

Het lied Helmond van stadskunstenaar Thomas Pieters zorgde in de kennissenkring van Davita Meulendijks voor discussie. De vraag was: welke bekende Helmonders hadden nog meer in de videoclip kunnen zitten? Zo viel de naam Eddie van de Pol, judoleraar van het eigenzinnige soort. Het idee voor een bewegend portret was geboren bij Meulendijks. „Bijna iedereen in Helmond kent Eddie”, zegt de geoefend amateurfilmer.