Filmtalent Festus Toll uit Helmond zoekt met een camera naar antwoorden, tot in Kenia

Mike Nyawade keert in 2019 definitief terug naar Kenia, na 25 jaar in Oostenrijk te hebben gewoond. Zijn uit Helmond afkomstige neef Festus Toll volgt hem met een camera en leert vooral veel over zichzelf. Het resultaat, de korte documentaire When You Hear the Divine Call, is komende zondag te zien bij de VPRO op NPO 3 (23.05 uur).