Financiële tegenvaller rond nieuwe campus De Braak in Helmond

Het raadsbesluit van oktober 2017 over de ombouw van De Braak bevat een omissie, zo schrijft het stadsbestuur in de eerste bestuursrapportage van dit jaar. Het parkmanagement is pas vanaf 2022 in de begroting opgenomen. Voor dat jaar zijn de geschatte kosten 62.500 euro, voor de jaren daarna steeds 100.000 euro. In plaats daarvan is vanaf nu al elk jaar een ton nodig.