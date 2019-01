Fitnessclub wil naar Herselsestraat in Brandevoort

Video 23-jarige man die werd aangehou­den in verband met schietpar­tij is weer vrijgela­ten: ‘Hij is niet langer verdachte’

21 januari HELMOND - De 23-jarige man uit Helmond die maandag werd aangehouden in verband met de schietpartij waarbij twee kinderen gewond raakten, is weer vrijgelaten. Uit onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat de man niet betrokken was bij het incident in de Molenstraat. Hij is dan ook niet langer een verdachte in het onderzoek.