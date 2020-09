Flat aan het Lindberghplein in Helmond-Oost volgend jaar tegen de vlakte

Wat er op die plek bij de Bakelsedijk terug wordt gebouwd is nog niet duidelijk, aldus eigenaar Woonpartners. De volkshuisvester laat weten daarover momenteel in gesprek te zijn met de gemeente. Gekeken wordt wat voor type woningen er op die locatie kunnen komen. ‘We willen de woningen zoveel mogelijk aan laten sluiten bij de rest van de omgeving. Hiervoor hebben we verschillende ideeën bekeken’, aldus een woordvoerder van Stichting Woonpartners.

Najaar 2021

De corporatie verwacht dat komend jaar een besluit genomen wordt over het stedenbouwkundig plan. Dan zou het flatgebouw uit 1959 ergens in het najaar van 2021 tegen de vlakte gaan. ‘De planning is echter nog onzeker omdat we nog wat stappen te nemen hebben’, aldus Woonpartners. Tot het zover is worden de achttien woningen nog verhuurd om te voorkomen dat het gebouw verloedert en er ongewenste gasten in trekken.