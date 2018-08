Flatgebouw ontruimd in Helmond door brand in berging

Opvallend veel Belgische toeristen in Helmond

5 augustus HELMOND – Steeds meer Belgen komen als toerist op bezoek in Helmond. Ze zijn met name geïnteresseerd in een rondleiding in het kasteel, de kunstroute en een wandeling door het centrum van de stad.Monique Jansen van VVV Helmond heeft geen concrete cijfers, maar hoort tegenwoordig vaak de Vlaamse en Waalse tongval bij de balie aan de Watermolenwal. Het is volgens haar lastig om een verklaring te geven voor de grote Belgische toeloop.