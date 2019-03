Fletcher neemt City Resort Hotel in Helmond over

Fletcher nam ook hotels over in Oss, Leiden en Sittard. Het City Resort Hotel op Suytkade wordt per 1 mei overgenomen. ,,De sportafdeling blijft bij Fitland, de hotelfunctie gaat naar Fletcher”, zegt een woordvoerder van Fitland. ,,Voor ons was dit de juiste keuze. Waren we doorgegaan, dan waren er op termijn ook weer nieuwe investeringen nodig geweest. Dat zou bovendien ook de nodige tijd hebben gekost. Fletcher heeft een betrouwbare naam en heeft inmiddels 99 hotels in Nederland.”