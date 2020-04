Fletcher niet gebruikt als zorghotel; bars en restaurants aangepast voor ontvangst gasten met 1,5 meter afstand

DEURNE/HELMOND - Tot op heden is geen enkel hotel van Fletcher gebruikt om coronapatiënten op te vangen. Onder meer de hotels in Deurne en Helmond hadden in overleg met de GGD en de veiligheidsregio maatregelen getroffen om als zorghotel te kunnen gaan dienen.

Hoewel het er in maart op leek dat een groot aantal hotels ingezet zou gaan worden, bleek dat uiteindelijk niet nodig te zijn. De ziekenhuizen en zorginstellingen konden de vele coronapatiënten in eigen huis of elders opvangen. Wel zijn zieken overgebracht naar het Vitassist Zorghotel in Helmond, dat onderdeel is van het complex van het Fletcherhotel op Suytkade.

Fletcher Hotels (100 vestigingen, 6500 bedden) en ook andere ketens werden in maart gevraagd of ze hulp konden bieden bij de opvang van mensen met het coronavirus. Fletcher zou vijftien locaties in het zuiden van het land - samen goed voor zo’n duizend bedden - kunnen omvormen tot ziekenhuisafdeling. De hotels zouden de patiënten een bed, eten en schoonmaak bieden; de ziekenhuizen de zorg.

,,Wij zijn blij dat het vooralsnog niet nodig is geweest om onze hotels in te zetten als zorghotel, maar hadden het mooi gevonden als we de helpende hand hadden kunnen bieden. Uiteraard blijven we klaarstaan indien de veiligheidsregio’s ons nodig hebben’’, aldus algemeen directeur Rob Hermans van Fletcher Hotels.

Afzettafels in het restaurant

De keten meldt verder dat intussen alle hotels aangepast zijn/worden om gasten te kunnen gaan ontvangen zonder de 1,5 meter-afstandsregel te overtreden. Medewerkers gaan op een andere manier werken en de ruimtes in de hotels zijn anders ingericht.