Flinke celstraf voor Helmonder die wapenarsenaal van 19 pistolen in huis had

Record aantal museumbe­zoe­kers in Zuid­oost-Bra­bant

7:00 EINDHOVEN - Iets meer dan 112.000 belangstellenden wisten vorig jaar het Van Abbemuseum te vinden en dat was iets meer dan het beoogde aantal van 105.000. Ook andere musea in Zuidoost-Brabant deden het goed in 2019.