Flinke schade bij botsing tussen twee auto's in Helmond, bestuurders komen met de schrik vrij

Her­mes-flop in Gemert ontstaan door een samenloop van omstandig­he­den

GEMERT - Een ambtenaar die met kerstvakantie is. Een e-mail van Hermes die daardoor niet wordt gezien. En busvervoerder Hermes die verzuimt reizigers in te lichten over het ter elfder ure schrappen van een tijdelijke omleidingsroute in Gemert.

12 januari