Flipperkasten, arcade-games, een pooltafel en bordspelletjes: Helmond krijgt snel een spelletjeshal

De naam van de nieuwe spelletjesbar in het Helmondse centrum verwijst naar de vroeger zo populaire arcade-hallen. Op die plekken kwamen jongeren samen om te flipperen en videogames als PacMan te spelen. ,,In verschillende steden in Nederland keren dit soort retro-machines echter terug”, weet Marty Straatman (62), die al decennia met zijn bedrijf in Beek en Donk amusementsautomaten verkoopt. ,,We dachten: een horecaconcept met spelletjes past ook erg goed in Helmond.”