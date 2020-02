Floris de Vree (19) uit Helmond wint festival voor jong talent in cabaret

Gevonden lichaam in Zuid-Willems­vaart in Helmond is van vermiste Flynn Posthumus

7:50 HELMOND - In de Zuid-Willemsvaart in Helmond is zaterdagmiddag het lichaam van de vermiste Flynn Posthumus gevonden. Dat bevestigt de politie. Er is geen sprake van een misdrijf, zo is uit grondig onderzoek gebleken.