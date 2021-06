Floris van Berloo uit Helmond wil studeren verbeteren met hulp van data

Van Berloo pakt de uitdaging samen op met studenten Teun Admiraal, Billie Driessen, Son Lê en Daniel Mocanu. Door een andere manier van lesgeven, hopen zij dat lesstof beter zal blijven hangen. Dat is iets wat nu niet het geval is, zo blijkt uit onderzoek. De groepsleden kwamen allemaal via verschillende opleidingen terecht bij de internationale minor - een opleiding die je volgt binnen je hbo-studie. Twintig weken lang houden ze zich voornamelijk bezig met wat data voor de wereld kan betekenen.

Geen toetsen

Van Berloo: ,,Het lesgeven gaat op een hele andere manier dan ik op mijn hbo-opleiding gewend ben. We hebben bijvoorbeeld geen toetsen of colleges. Eigenlijk mag je helemaal een eigen invulling geven aan het programma. De coach in dit traject, in ons geval is dat Dries van den Enden, helpt om het project in goede banen te laten leiden.’’

Quote Studenten worden vooral beoordeeld met cijfers en ingedeeld alsof zij allemaal hetzelfde zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet zo Floris van Berloo

Het groepje van Van Berloo had al gauw door wat zij wilden bereiken: ,,Studenten moeten hard leren voor een toets of tentamen. Maar daarna vergeten ze alles vrij snel weer. Daarnaast worden ze vooral beoordeeld met cijfers en ingedeeld alsof zij allemaal hetzelfde zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zijn wel systemen op de markt die in onze ogen betere leermethoden hebben. Maar dat soort systemen worden veel te weinig overgenomen op scholen. Daar wilden wij iets aan doen. Ons streven was om schoolsystemen te verbeteren door middel van data. Door persoonlijke ervaringen van studenten en wetenschappelijke artikelen te verzamelen, hoopten wij een manier van lesgeven te vinden die wél werkt voor studenten.’’

Natural Language Processing

Zo brak er voor de groep van de Helmonder een periode van onderzoek aan: ,,We verzamelden zoveel mogelijk informatie in artikelen en ervaringen. Die documenten analyseren wij met Natural Language Processing. Dat is een vorm van data-analyse die geschreven en gesproken teksten kan omzetten in data. Je kan dan makkelijk zien waar documenten en gesprekken over gaan, zonder dat je het volledig moet lezen. Die software hebben wij overigens van het bedrijf EyeOnText gekregen.”

Quote Dus geen lessen meer waar de leraar alleen maar vertelt en de student alle stof moet opnemen. Het is de bedoeling dat de studenten het programma zélf bepalen, op basis van wat zij willen leren

Door de software kon de groep artikelen en gesprekken met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld op de manier van lesgeven en de behaalde resultaten. ,,We vergelijken die dingen met elkaar om zo op een goed mogelijke manier van lesgeven te komen. Daar zijn wel wat interessante dingen uitgekomen. Zo gaat het bij oudere systemen niet om wat je leert, maar om het resultaat dat je boekt. En dat moet natuurlijk niet kunnen. Al helemaal wetende dat de nieuwe, in onze ogen betere, systemen nog veel te weinig gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan het Socially Engaged Action Learning-systeem, dat ook bij ons op school wordt gebruikt. Bij deze systemen staat de student centraal. Dus geen lessen meer waar de leraar alleen maar vertelt en de student alle stof moet opnemen. Het is de bedoeling dat de studenten het programma zélf bepalen, op basis van wat zij willen leren. Dan sla je ook veel meer op.’’

Website

Daarom zijn de mannen bezig met het opzetten van een website. Van Berloo: ,,Ons voornaamste doel was om de drempel naar een nieuw schoolsysteem te verlagen. Daarom wilden wij met onze website een soort online brug bouwen tussen docenten en studenten. Hier kan je allerlei informatie vinden, bijvoorbeeld over ervaringen van studenten. Dan zie je ook waarom het werkt.’’