FNV krijt voor hoger minimumloon in Helmond

HELMOND - Geef ze meer dan applaus. Het is een pakkende boodschap aan het adres van Helmondse raadsleden, onder gekrijte beeltenissen van vitale beroepen. De FNV doet met deze krijtactie bij de stadswinkel op dinsdagmiddag een klemmend beroep op de de Helmondse gemeenteraad: spreek je steun uit voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur.

Daar voert de FNV onder de noemer ‘Voor 14' al tijden actie voor. Via de lokale politiek hoopt de vakbondskoepel verhoging van het minimumloon op de agenda te krijgen in Den Haag. Een thema dat in Helmond de SP en GroenLinks aan het hart gaat. Via een motie hopen zij de overige Helmondse partijen mee te krijgen in een collectief pleidooi bij de Haagse politiek voor een hoger minimumloon. En dus krijten raadsleden Lonneke Maráczi (SP) en Tim van de Meulengraaf (GL) mee in de middagzon, evenals de Helmondse SP-voorzitter Irma Koopman. Haar partijgenoot Hans van Gemert (raadslid) sprak zich in klare taal uit over het onderwerp: ‘Van applaus kun je geen brood kopen’.

Meer waardering voor slecht betaalde beroepen

Juist nu, in de coronatijd, is er draagvlak voor een hoger minimumloon, meent FNV-campagnevoerder Kim Baudewijns. ,,Nu beseffen mensen ineens: hey, die schoonmakers, bouwvakkers en vakkenvullers zijn toch wel erg belangrijk. Ze verdienen beter.’' Baudewijns ziet steeds meer waardering voor deze vaak slecht betaalde beroepen in de samenleving. ,,Juist vaak ook van mensen met beter betaalde banen. Je ziet het bijvoorbeeld in reacties op petities.’' En dus is de tijd rijp voor 14, vindt de FNV. Baudewijns: ,,Maar jammer dat er een crisis voor nodig is om het gros van de mensen dat te laten inzien.’'

Alice Jorissen kleurt intussen de afbeelding van een verpleegster in. Deels een autobiografische tekening. De Limburgse (een goede kennis van Baudewijns) werkt al 21 jaar in de gehandicaptenzorg. Uit het grote verloop van personeel maakt ze op dat de beloning van het werk niet in verhouding staat tot de belasting. ,,Een veeg teken. En de zorg kachelt daardoor in kwaliteit ook verder achteruit. Op mijn afdeling voor dagbesteding heb ik nog maar twee vaste collega’s.’' Zorgend personeel beter betalen kan misschien wel een kentering veroorzaken, meent ze.