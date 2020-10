Föhnbar en pop-upsnoepwinkel in lege panden aan de Oude Aa in het centrum van Helmond

HELMOND - Twee leegstaande panden aan de Oude Aa in het centrum van Helmond hebben weer een bestemming. Snoepwinkel De Zoete Inval heeft er voor de feestdagen een pop-upstore. In november opent Blowdry Bar Blownaway de deuren.

Het Oud-Hollands schepgoed gaat in de Vondellaan als warme broodjes over de toonbank, vertelt Marcel Aarts. Tijdens de verwachte extra drukke periode rond de feestdagen is zijn zaak aan de Vondellaan te klein. ,,We zijn al een tijdje op zoek naar een groter pand. Door de maatregelen rond corona hebben we nu sneller naar een oplossing gezocht.”

In de periode rond Halloween, Sinterklaas en Kerstmis kunnen klanten voor zakjes snoep, chocola en cadeautjes ook terecht in een tijdelijke winkel van de Zoete Inval bij de Oude/Veestraat.

Voor De Zoete Inval is winkel in de stad een test

De pop-upstore is voor Aarts meteen een goede gelegenheid om te kijken hoe de snoepwinkel loopt in het centrum. Na de feestdagen beslist hij of een verhuizing naar de stad een optie is. Dat zal dan niet naar het pand zijn waar pop-upstore van de Zoete Inval nu zit, want ook dat is te klein. Andere mogelijkheden zijn dat de winkel aan de Vondellaan blijft en er een seizoenwinkel in het centrum bij komt of dat alles bij het oude blijft.

De Zoete Inval in het centrum is voorlopig alleen op vrijdagavond en in het weekend open. Vanaf november kunnen er van dinsdag tot en met zondag zoetigheden worden gekocht.

Feestkapsels of goede föhnbeurt in de pauze

Een stukje verderop aan de Oude Aa opent in november Blowdry bar Blownaway. Nee, er komt niet nog een kapsalon bij in Helmond, legt Judith Kunstt uit. In een Blowdry bar draait alles om föhnen en styling. ,,Het is echt iets anders. Het idee is opgedaan in het buitenland. In New York is het vrij normaal dat je even in de pauze je haar goed laat föhnen en daar dan een paar dagen plezier van hebt. Dat kan bij ons ook. Er komen ook veel mensen hun haar laten stylen als ze naar een bruiloft, festival of andere speciale gelegenheid gaan.”

Hoewel er niet veel wordt gefeest in deze coronatijd, zetten de Helmondse Kunstt en haar partner Nadine Sterrenburg de opening van een zaak in Helmond door. De twee begonnen drie jaar geleden hun eerste Blownaway in Eindhoven. ,,De klanten komen echt overal vandaan. We moeten steeds vaker nee zeggen.” En dus komt er een tweede vestiging in Helmond.

Blownaway opent in november de deuren in het pand waar tot zo’n vijf jaar geleden Kinki Kappers zat.