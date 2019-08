Foodspots: filmpjes over culinair Helmond

Op veel terreinen is in Helmond sprake van nieuw elan, weet directeur Leo Grunberg van Helmond Marketing. „Lightyear en de Automotive Campus, theater Het Speelhuis, de ‘Slimme Wijk’ in Brandevoort, bijzondere evenementen, Helmond heeft veel om trots op te zijn. Het gaat op tal van terreinen goed hier.” Maar Helmonders gaan nog te vaak de stad uit voor een chique diner. En ook het aantal bezoekers uit de omliggende gemeenten moet omhoog. Dit laatste is niet voor niets een speerpunt van de stadsmarketing.

Voor Foodspots zocht de organisatie de samenwerking met de foodbloggers Rachida en Najima Kharbouch, alias de Healthy Sisters. Zij bezoeken elke maand met een camerateam een Helmondse horecagelegenheid en gaan onder meer op zoek naar het persoonlijke verhaal van de eigenaar(s). Freek Boetzkes van 33 Good Food was als eerste aan de beurt. Hij vertelt over zijn entree in de horeca, laat de Healthy Sisters kennismaken met enkele gerechten van zijn menukaart en geeft een ‘Tip van de Chef’.

Toetje

Naast dit gratis advies is ook het ‘Helmond-toetje’ een terugkerend element in de filmpjes. In de eerste reeks komen in elk geval ook De Rozario en Roka aan bod. Voor de overige drie afleveringen wordt nog met kandidaten gesproken. „We gaan ook andere segmenten van de Helmondse horeca belichten”, zegt projectleider Alex Tsolodimos van Helmond Marketing. Begin volgend jaar wordt duidelijk of er een tweede reeks komt. Dat zal mede afhankelijk zijn van het succes van de filmpjes. Helmond Marketing gaat meten hoe goed ze bekeken worden.

De kosten van het project vallen volgens Grunberg erg mee. „Het gaat om minimale bedragen. Ook omdat de cameraman/editor zijn nek heeft uitgestoken en dankzij steun van de Rabobank.”