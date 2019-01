Foppe de Haan vindt de voetbalwereld ‘veel te macho’, vertelt hij in Het Speelhuis in Helmond

update + video Steekinci­dent woning in Helmond: 18-jarige vrouw zwaarge­wond, man (22) aangehou­den

13 januari HELMOND - De politie heeft zondag een 22-jarige man aangehouden in verband met een steekincident in Helmond. Daarbij raakte een 18-jarige vrouw uit Gemert gewond. Zij werd zondagochtend zwaargewond in een woning in Helmond gevonden.