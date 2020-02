Forse brand bij autowasstraat in Helmond

De brand brak uit in de kantine, die in feite een soort aanbouw van de bedrijfshal vormt. De schade aan de hal zelf leek aanvankelijk beperkt te blijven, maar later vatte het isolatiemateriaal in het dak toch vlam. Precies die laag maakte het vuur lastig te bestrijden, meldt Frank van Oorschot, officier van dienst namens de brandweer. ,,Daardoor was het te gevaarlijk om van binnenuit te blussen”, legt hij uit. De brandweer moest daarom van buitenaf proberen de brand te bestrijden. Dat verliep lange tijd moeizaam, maar lukte uiteindelijk toch omdat de brandhaard uiteindelijk vanzelf doofde. De brandweer was met drie blusvoertuigen en twee hoogwerkers ter plaatse.

Het bedrijf Autorette heeft niet alleen diverse autowasplaatsen buiten, het maakt ook van die wasstraten. John van Leeuwen, die samen met zijn broer eigenaar is van het familiebedrijf, wilde net aan de koffie gaan toen hij via een vriendin hoorde van de brand bij zijn bedrijf. ,,Ik dacht nog: misschien hebben ze een fikkie gestookt in een van de wasboxen.” Er bleek meer aan de hand. ,,We zullen morgen zien wat er van over is. Gelukkig hebben ze mijn computer nog eruit kunnen halen.” Uiteindelijk is de productiehal van het bedrijf redelijk gespaard gebleven.