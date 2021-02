Forse stroom nieuwe patiënten in Helmond; Elkerliek ziekenhuis scherpt bezoekregeling aan

Rabobank investeert in landbouwin­no­va­ties Oost-Bra­bant

19 februari EINDHOVEN - Rabobank investeert in de komende drie jaar tien miljoen euro in innovaties in de land- en tuinbouw in Oost-Brabant. De bank is bereid om met meer risico te financieren, zodat veelbelovende ideeën en projecten met name in de beginfase een duw in de rug krijgen.