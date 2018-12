Fotoboek belicht werk Helmondse Yvonne Michiels

HELMOND - Als kunstenares maakt de Helmondse Yvonne Michiels al jaren wereldwijd furore. Haar fotomontages van jonge modellen die zij verweeft met stillevens van oude meesters of samengestelde stadsbeelden worden in de grote galeries getoond, onder meer in Amsterdam, Barcelona, New York en Miami. Van elke foto maakt zij negen afdrukken en die worden internationaal goed verkocht.

Haar werk is nu onderwerp van een fotoboek met als titel ‘De kracht van kwetsbaarheid’. Daarin staan de foto's die behoren tot haar grote series. Gezien haar internationale belangstelling zijn de begeleidende teksten in zowel Nederlands als Engels. Het boek werd onlangs in Amsterdam gepresenteerd tijdens de Affordable Art Fair.

In een gesprek met deze krant vorig jaar juni naar aanleiding van een expositie van haar werk in de Cacaofabriek, zei Michiels (51) dat ze in haar werk altijd op zoek is naar kwetsbaarheid. In haar atelier in Stiphout bewerkt zij haar foto's met software Photoshop. Zij gebruikt geen professionele fotomodellen, maar zoekt jonge vrouwen in het straatbeeld. Liefst tussen de 18 en 25 jaar oud. ,,Die proberen hun kwetsbaarheid nog niet te verdoezelen.”

Ook in de fotoserie waarin zij bloemstillevens of vlinders samenvoegt met portretten is Michiels op zoek naar kwetsbaarheid en vergankelijkheid. Soms laat zij heel subtiel de actualiteit een rol spelen. Zo heeft het model dat in haar pruik een gestileerd stadsbeeld van Parijs draagt gouden kartellijntjes onder haar ogen. Het zijn tranen die verwijzen naar de moordaanslag op de redactie van satirisch magazine Charlie Hebdo. ,,Die tranen maken het compleet", zegt zij daarover. ,,Het gaat om de eenzaamheid van een jonge vrouw in een grote stad.”

Volledig scherm Zelfportret van Yvonne Michiels © Yvonne Michiels

Zelf komt Michiels liever niet al te herkenbaar in beeld. ,,Een zelfportret komt voor mij te dichtbij.” Zij trekt de grens bij een foto waarop ze deels verscholen gaat achter haar camera.