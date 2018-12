Fotografe Kleijn is nieuwe stadskunstenaar van Helmond

VIDEO Michelin­ster voor De Rozario in Helmond, Eindhovens restaurant raakt ster kwijt

13:44 Brabant telt maar liefst vier nieuwe sterrenrestaurants. Dat is maandag bekend geworden tijdens de uitreiking in Amsterdam. De Rozario van Jermain de Rozario in Helmond kreeg als eerste te horen dat het restaurant een ster kreeg. Avant-Garde van Groeninge in Eindhoven verliest de ster.