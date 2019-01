Fout en stout warmdraaien voor de carnaval

Helmondse Kadogo werkt tien jaar aan beter onderwijs in Kenia

12:07 HELMOND - De Helmondse stichting Kadowinja heeft zaterdag het tienjarig bestaan gevierd met een druk bezochte Keniaanse feestdag plus maaltijd in wijkhuis 't Brandpunt in de wijk Brandevoort. De stichting zet zich in voor onderwijs aan Keniaanse kinderen.