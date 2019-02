Foutdoor Festival met Snollebollekes op Berkendonk

Weliswaar een jaar later dan verwacht, maar het nieuwe Foutdoor Festival lijkt komende zomer dan echt van de grond te komen. Op zaterdag 7 september worden er aan de recreatieplas van Berkendonk duizenden feestvierders verwacht. ,,Er was vorig jaar al zoveel animo, dat we het festival wilden opschalen. Daar was toen geen politie-inzet voor", vertelt René Smeets, namens productiebedrijf Minority Events. ,,We moesten annuleren, maar hebben meteen goede afspraken gemaakt met de gemeente Helmond. De vergunning hebben we nog niet in handen. Vrij normaal in deze fase, hoor. We gaan ervan uit dat het goed komt."