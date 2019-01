Franse Markt Helmond verhuist naar Cacaofabriek

Video Automobi­list overleden na botsing met vrachtwa­gen op N612 in Helmond

12:56 HELMOND - Een auto en een vrachtwagen zijn met elkaar in botsing gekomen op de Stipdonk (N612) in Helmond. Daarbij is de bestuurder van de auto zojuist in het ziekenhuis overleden. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.