Franse Markt in Helmond zou best willen groeien

Volgens de organisatie komen er jaarlijks inmiddels meer dan tienduizend bezoekers op het festijn af. ,,En we willen blijven groeien. Er is ruimte genoeg op Suytkade om het nog groter aan te pakken", zegt mede-organisator Peter de Fockert. ,,Het aantal aanmeldingen voor de markt is dit jaar weer gegroeid, in maart waren alle 67 kraampjes nagenoeg verhuurd."

Quitte

De entree voor de Franse Markt is gratis. En dus is de organisatie deels afhankelijk van sponsorinkomsten. ,,Gelukkig weten bedrijven ons steeds beter te vinden. We zijn blij als we quitte spelen, daar gaat het ons in eerste instantie om", zegt De Fockert. ,,Het zou mooi zijn als we nog meer mensen van buiten Helmond kunnen trekken. Om te laten zien wat hier allemaal gebeurt."