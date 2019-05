Franse Markt strijkt op Hemelvaartsdag neer op nieuwe plek in Helmond

Helmond gaat zelf inwoners helpen die amper aan werk komen

11:25 HELMOND - Omdat Senzer vooral goed is in mensen vooruit helpen met een goede kans op werk, neemt Helmond de taak op zich om de ‘lastigste’ categorie uitkeringsgerechtigden in beweging te krijgen. Niet per se naar betaald werk, vrijwilligerswerk is ook goed.