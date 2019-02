Franse plaats eert Sjef van der Voort, kunstenaar uit Deurne en Helmond

Corry Konings gast bij ‘Hil Helmond Zingt’

31 januari HELMOND - ‘Huilen is voor jou te laat', ‘Ik krijg een heel apart gevoel van binnen', 'Mooi was die tijd'. Nummers die Corry Konings vast zal vertolken op 24 februari in Zaal De Traverse in Helmond. De zangeres is dan te gast bij het meezingevenement Hil Helmond Zingt van De Keiebijters.