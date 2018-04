Franziska Linders uit Helmond runt 'voedselbank' voor bijen

Ze is een pollinator; een bestuiver. Niet letterlijk natuurlijk, maar Franziska Linders uit Brandevoort geeft er wel de aanzet toe. Ze is in Nederland een van de ruim honderd verstrekkers van een uitgekiende, biologische zadenmix. Wie bijen en vlinders een handje wil helpen, kan deze dagen bij Linders gratis een (paar) gram afhalen. Zondag 22 april is het Nationale Zaaidag en vindt de landelijke bijentelling plaats.

Dat het niet goed gaat met de wilde bijen, mag bekend zijn. In Nederland wordt de helft van alle soorten met uitsterven bedreigd. Terwijl bijen als bestuivers voor tal van (voedsel)gewassen van vitaal belang zijn. Met allerlei acties proberen overheden en organisaties het tij te keren. Zo kreeg Helmond eerder dit jaar het predicaat ‘bijvriendelijke gemeente’, het gevolg van het aanplanten van bijvriendelijke bomen en planten en het minder vaak maaien van bermen.

Voedselbank

Ook burgers kunnen helpen. Linders (55) ontdekte dat via haar dochter. „Zij is erg met duurzaamheid bezig en had op internet iets gevonden over de actie van Nudge.” Deze organisatie promoot duurzaamheid en zette het project The Pollinators op; een soort voedselbank voor bijen dus. Linders: „Ik leef zelf ook bewust en ben begaan met bijen. En in Helmond was nog niemand die aan deze actie meedeed.”

Linders meldde zich aan, in navolging van haar dochter, die het uitgiftepunt in Geldrop vormt. Dinsdagmiddag werd de zadenmix thuisbezorgd. „Met een elektrische auto.” Elke deelnemer kreeg anderhalve kilo van de mix en een poster voor achter het raam, ter promotie. De bedoeling is dat bijenliefhebbers een (paar) gram gebruiken in hun tuin. Dus niet zomaar ergens langs de weg. Linders: „Overleg dan eerst even met de gemeente. Guerrilla-zaaien is niet de bedoeling.”

Geen haast

Om te zorgen voor een zo goed mogelijke opbrengst, krijgt iedereen die zaadjes afhaalt een kaart met een handleiding: wanneer, waar en hoe je moet zaaien. Eén gram van de mix met onder meer boekweit, koriander, korenbloem, dille en venkel is voldoende voor één vierkante meter. Haast is niet geboden. „Je kunt ook nog in mei en juni zaaien”, weet Linders.

Hoewel ze via sociale media al de nodige reacties kreeg, weet Linders nog niet zo zeker of ze al haar zaad kwijtraakt. „Anderhalve kilo is dan toch best veel. Maar misschien heeft mijn dochter wel te weinig en kan ik haar helpen.” Linders, woonachtig aan de Malcushoeve 9 in Helmond-Brandevoort, heeft bovendien een afspraak met Jeanette Hendriks van Diferentes in Helmond: wat overblijft, komt in deze fairtradewinkel te liggen.