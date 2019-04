Fraudezaak Helmond: hoe lang gaat ex-ambtenaar Pieter H. de cel in?

Vissende vader en twee kinderen (11 en 15) beschoten met jachtge­weer in Someren: man (62) krijgt taakstraf

9:47 SOMEREN - Een 62-jarige man die met een flobert-geweer op een vissende vader met twee kinderen (11 en 15) afging in Someren, krijgt van de rechtbank in Den Bosch een taakstraf van 120 uur en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De man loste enkele schoten, maar niet gericht op de vissers. De officier van justitie had tien maanden cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.