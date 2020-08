Friedi Slegers uit Helmond (91) krijgt oldtimer cadeau als hommage aan zijn bedrijf

De naamgever van Friedi Slegers Transport & Warehousing kocht midden jaren zestig van de vorige eeuw een Scania van exact hetzelfde type, nadat hij het Helmondse transportbedrijf in 1959 had overgenomen van zijn oom Frans. Deze oldtimer is een hommage, zegt kleinzoon Teun Slegers, wiens vader Twan het familiebedrijf sinds 1990 leidt. ,,We zagen op een vrijdagavond in mei dat hij te koop stond. Op zaterdag hebben we toegeslagen.”