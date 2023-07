Fundaparel: dit Helmondse monument ziet eruit als het huis van Sherlock Holmes

Karin verkoopt al ruim vier decennia kaas in Helmond: ‘Samen lachen en samen huilen aan de toonbank’

HELMOND - Al flirtend en limoncello inschenkend maakt de 57-jarige Karin Hoedemakers iedere zaterdag een feestje van de weekmarkt in Helmond. Even kaas kopen is er niet bij, er wordt gepraat over het leven en vooral gelachen. Al zeker 43 jaar.