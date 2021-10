Fusie assurantiebedrijven Helmond en Deurne: Rivez en Zuiderhuis samen grote speler in Zuidoost-Nederland

Liesbeth heeft PCOS, net als 1 op 10 vrouwen: hoe zit het met vruchtbaar­heid?

11:00 ,,Het eerste wat mijn gynaecoloog me vroeg: ‘Heb jij nog een kinderwens?’” Een jaar geleden kreeg Liesbeth (30) de diagnose PCOS. Hoewel de aandoening minstens een op de tien vrouwen treft en een belangrijke oorzaak is van vruchtbaarheidsproblemen, is er maar weinig over bekend. Die onwetendheid zorgt voor veel stress. Om duidelijkheid te scheppen (en zorgen weg te nemen), stelt ze gerichte vragen aan fertiliteitsexpert Guy Verhulst.