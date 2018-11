Fusie van twee grote carnavalsbals in Helmond

Carnavals­sei­zoen begint: het hele jaar door polonaise

10 november Helmond - Het was de warmste 12 oktober ooit. De thermometer steeg die dag in onze regio naar 24 graden en zelfs een beetje meer. Volop bier op de terrassen, maar ook in de zaal van Phileutonia. Daar traden 's avonds al kletsers in de ton, voor de eerste voorronde van De Goeie To(o)n. Carnaval was al een beetje begonnen. Zo'n honderdveertig dagen voor het feest echt losbarst.