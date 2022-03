‘Ge kunt er zelfs met de koningin eten’. Eindelijk draait restaurant Praktijkschool Helmond weer op volle toeren

Glastuin­ders in de Peel moeten stoken zodra er sneeuw valt, anders zijn ze niet verzekerd: ‘Je bent verplicht sneeuw te laten smelten’

SOMEREN - Diverse glastuinders in de Peel zullen vanochtend ietwat zenuwachtig uit bed zijn gestapt. Is de voorspelde sneeuw wel of niet gevallen en blijft die eventueel liggen? Diverse kassen in de regio staan leeg vanwege de hoge energieprijzen. Maar vallen er vlokken, dan moet een tuinder stoken anders is diegene niet verzekerd.

