Geboren Helmondse Ghislaine Duijmelings aan hoofd van internationale veilingreus: ‘Rangen en standen passen niet bij mij’

Twee hennepkwe­ke­rij­en met duizenden plantjes gevonden in Eindhoven en Helmond

11 december EINDHOVEN - De politie heeft donderdagochtend een hennepkwekerij gevonden in een pand aan de Orionstraat in Eindhoven. Een dag later heeft verder onderzoek geleid tot de vondst van een tweede kwekerij, dit keer aan de Wolfstraat in Helmond.