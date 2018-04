Gebroeders Ko, DJ Jean e.a. tijdens Koningsnacht in Geseldonk Mierlo-Hout

Tweede Kamer lonkt voor Helmondse wethouder Paul Smeulders

16:37 HELMOND - Paul Smeulders gaat waarschijnlijk naar de Tweede Kamer. De Helmondse wethouder van GroenLinks neemt dan de plaats in van Linda Voortman, die kandidaat-wethouder in Utrecht is. Smeulders liep vorig jaar net een Kamerzetel mis.