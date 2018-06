'Gedragscode bestuurders in Helmond moet strenger'

Vraagtekens

,,Het is een grijs gebied. Maar je bent integer, of je bent het níet", zei SP-fractievoorzitter Hans van Gemert. Niet alleen de gemeenteraad, maar ook het Helmondse stadsbestuur zet binnenkort een krabbel onder een dergelijk integriteitsmanifest. En juist over die gedragscode voor het college ging het gisteravond. In verdekte termen ging het telkens weer over Frans Stienen, de wethouder die onlangs afscheid nam en direct toetrad tot het bestuur van Helmond Sport. Eerder zette SP-raadslid Lonneke Maráczi al vraagtekens bij de integriteit van Stienen, toen hij zijn move naar de betaaldvoetbalclub bekend had gemaakt.

Partijgenoot Van Gemert ging daar nog wat dieper op in. Hij vroeg zich af wat de waarde van een dergelijke gedragscode eigenlijk is. ,,Zo gauw we de organisatie verlaten, zijn we vogelvrij en kunnen we blijkbaar doen en laten wat we willen." Een meerderheid van de politieke partijen voelt er wel wat voor om een werkgroep in te stellen, om op die manier een 'levend document' te creëren. ,,De gedragscode moet ten allen tijden opengebroken en aangepast kunnen worden, wanneer daar om gevraagd wordt", aldus Van Gemert.